Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Санкт-Петербург после перерыва вновь оказался первым среди регионов России по количеству новых заражений коронавирусом за сутки. Об этом 23 марта сообщили в федеральном оперштабе. Петербург обогнал Свердловскую область на 88 случаев и Москву — на 125.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Петербурге выявили 1431 случай заражения коронавирусом, что на 122 случая больше, чем сутками ранее. В городе вновь возросло количество заболеваний ковидом после стремительного сокращения этого показателя.

Скончался от COVID-19, как основной причины, за сутки в Петербурге 21 человек. Это на три пациента меньше, чем за предыдущие сутки. В городе обновился рекорд по минимальному количеству смертей от ковида за день.

При этом по выздоровлению за истекшие сутки выписаны 4319 петербуржцев, что на 248 бывших ковид-пациентов меньше, чем за 21 марта. Статистика выздоровлений нестабильна.

За всё время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 491 525 случаев заражения коронавирусом. Скончались за это время от ковида 32 895 пациентов, а выздоровели — 1 410 934 человек.