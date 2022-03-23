Москва, 23 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Антироссийские санкции опасны для глобальной экономики не только в чисто финансово-экономических аспектах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил преподаватель кафедры политологи и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Новиков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Несомненно, нынешние антироссийские санкции опасны не только в чисто финансово-экономических аспектах. Определенная первоначальная инфляция на уровне 5−7% на бытовые товары и многократный рост цен на энергоносители, в особенности на нефть и газ, могут быть на первых этапах весьма страшны для европейских и американских граждан, не готовых к кризисам. Также из-за роста цен на газ и ограничений поставок неизбежно и довольно существенно пострадает европейская промышленность, прежде всего германская, в плане своей конкурентоспособности», — сказал Новиков.

В связи с этим он напомнил, что мировая экономическая система изначально формировалась на принципах глобализации: абсолютной свободы капитала и инвестиций, трансграничности труда, незыблемой защиты частной собственности.

«Сегодня стало ясно, что зарубежные бизнесмены, работники и инвесторы не застрахованы от ограничений или изъятия своих активов, — сказал Новиков. — Поэтому в настоящее время многие страны как минимум задумываются об отказе от доллара как основного средства платежа. Неслучайно Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар рассматривают возможность отказа от так называемого «нефтедоллара» в пользу расчетов в национальных валютах с Китаем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее финансовый эксперт Investing.com (Россия) Яна Шебалина заявила, что глобальная инфляция набирает обороты, в том числе и из-за антироссийских санкций.