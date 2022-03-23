Москва, 23 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ решила выйти из состава Международной ассоциации прокуроров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Kremlin.ru Игорь Краснов

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"Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов направил письмо генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу о выходе Генпрокуратуры России из МАП», — рассказали в пресс-службе.

В письме Краснов отметил, что «сегодня мир столкнулся с новой реальностью»: «Впервые со времен Второй мировой войны она обусловлена политически мотивированным, зачастую искусственно предвзятым отношением к отдельно взятой социальной группе людей, объединенных русским языком и происхождением. Повсеместно, в том числе в средствах массовой информации западных стран, мы наблюдаем унижения и преследования всех русскоговорящих, включая женщин и детей, угрозы и призывы к их убийству, варварскому причинению физического вреда, неприкрытой травле, по уровню истерии и безумия, сравнимых с периодом, предшествующим геноциду по национальному признаку населения в 30−40-е годы прошлого века».

При этом, по словам генпрокурора, проявления ксенофобии и расизма культивируются при молчании со стороны ассоциации: «Более того, имеются все признаки вовлеченности ее отдельных членов и сенаторов в указанные дискриминационные процессы. Ассоциация на протяжении восьми лет проявляла равнодушие и бездействие в связи с массовыми преступлениями против человечности, совершаемыми властями Украины в отношении мирного населения Донбасса. Никакой реакции не последовало и после представления в МАП материалов, объективно подтверждающих многочисленные артобстрелы украинским режимом жилых кварталов этого региона, пытки и массовые убийства русскоговорящих людей и их фактическое истребление. Они были проигнорированы».

Краснов также отметил, что в сложившихся условиях генпрокуратура РФ «не имеет морального права далее сохранять членство в МАП».