Лондон, 23 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Заинтересованность властей Великобритании в том, чтобы Украина вступила в Североатлантический альянс (НАТО), подтвердил 22 марта глава британского минобороны Бен Уоллес.

Richard Townshend Бен Уоллес

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Как отметил Уоллес в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), позвонившим ему от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, отрывок из которого обнародован в YouТube-канале пранкеров, Лондон сожалеет о сложившейся со спецоперацией ВС РФ ситуации.

«Великобритания была одной из тех стран, которые хотели, чтобы вы (Украина — ред.) вступили в НАТО», — сказал он.

Также глава британского минобороны отметил, что в состав альянса входит 30 стран и потому в вопросе о вступлении в НАТО Украины это является частью проблемы, так как «не так-то просто заставить каждого сказать «да».

»Мы всегда хотели, чтобы вы вступили в НАТО, поэтому и присылали к вам наших военных специалистов на протяжении последних пяти лет, чтобы вы могли пройти нужный этап», — заключил Уоллес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери и утратили возможность восполнять их.