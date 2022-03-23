Донецк, 23 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике жители освобождённых территорий страны начали получать пенсии, сообщили 23 марта в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В штабе рассказали, что свыше 400 человек получили пенсии и социальные пособия на освобождённой территории ДНР. В частности, 22 марта выдача пенсий и пособий осуществлена в населённых пунктах Чермалык, Каменка, Донское и Калинино. Осуществлена выплата пенсий 332 получателям, ещё 85 человек получили социальные пособия.

В штабе подчеркнули, что власти республики продолжают проводить первоочередные мероприятия, связанные с восстановлением социально-гуманитарной сферы.