Ростов-на-Дону, 23 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Делегация представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России прибыла в Ростовскую область, которая с 18 февраля принимает беженцев из республик Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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В течение трёх дней делегация будет знакомиться с организацией приёма вынужденных переселенцев и работой пунктов временного размещения на Дону.

«Мы хотим узнать, как принимают в Ростовской области беженцев. Самым важным будет общение с людьми, которые покинули свои дома. Мы хотим услышать их истории, пообщаться с ними, узнать, что они пережили», — отметил врио главы представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ Карим Атасси.

В настоящее время в Ростовской области задействован 91 пункт временного размещения, где приют нашли более 5,8 тысячи человек, в том числе около 3 тысяч детей. Организована работа по распределению беженцев по другим субъектам России.