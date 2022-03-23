Вашингтон, 23 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Возможность блокировки золотого резерва России станет темой встречи сенаторов и Минфина в США. Об этом 23 марта пишет издание Axios со ссылкой на источники.

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По информации СМИ, в США состоится встреча группы американских сенаторов и представителей Министерства финансов. Темой станет возможная блокировка золотого резерва России общей стоимостью примерно 132 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, США устраивают в других странах бессмысленные войны, после которых остаются кровь и руины, и безразличны к их дальнейшей судьбе, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.