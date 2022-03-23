Пекин, 23 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Россия — важный участник «Большой двадцатки», другие члены группы не вправе её исключать. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 23 марта на брифинге, комментируя идею о выводе России из Группы двадцати.

Kremlin.ru G20

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Ранее глава польского МИД Збигнев Рау предложил заменить Россию в Группе двадцати Польшей. Германский канцлер Олаф Шольц заявил, что решения об исключении России из G20 и ВТО следует принимать всем странам-участницам.

«G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член «Большой двадцатки» не имеет права лишать членства другую страну», — заявил китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в российском МИД заявили, что комментировать гипотетические заявления об исключении РФ из G20 бессмысленно и нецелесообразно.

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