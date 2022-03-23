Донецк, 23 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Противник несёт серьёзные потери в Мариуполе, заявил 23 марта глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Council.gov.ru Денис Пушилин

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В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что подразделения группировки войск продвигаются, а «противник несёт серьёзные потери».

«С нашей стороны, со стороны Вооружённых сил РФ, мы лишили возможности подвозить боекомплекты, лишили возможности подвозить продовольствие, лишили возможности проводить какую-либо ротацию или восполнение тех подразделений противника, которые понесли потери», — сказал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе остаются до 150 тыс. человек, заявил глава ДНР Денис Пушилин.