Брянск, 23 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Брянской области за последние сутки госпитализировано 36 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано девять летальных исходов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Измерение кислорода в крови

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Всего в Брянской области COVID-19 подтверждён у 155 752 жителей. Выздоровели после лечения 148 173 человека, в том числе 922 выписаны за минувшие сутки. От осложнений скончались 3 706 пациентов.

Лаборатории региона провели 1 653 937 исследований на коронавирус.