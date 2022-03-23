Ростов-на-Дону, 23 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Ростовской области отменять масочный режим пока не планируется. Об этом сказано в официальном аккаунте донского губернатора Василия Голубева в социальной сети «ВКонтакте».

Екатерина Булатова ИА REGNUM В Ростовской области установлен масочный режим

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"Отмена масочного режима в области на настоящий момент не планируется. В случае улучшения эпидемиологической ситуации будет рассмотрен вопрос в части поэтапного снятия ограничений. Все ограничительные меры принимаются исключительно в целях сохранения жизни и здоровья жителей области», — уточняют власти.

Все решения о смягчении пандемийных ограничений принимаются по решению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом с учётом эпидемиологической ситуации.