Москва, 23 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. США устраивают в других странах бессмысленные войны, после которых остаются кровь и руины, и безразличны к их дальнейшей судьбе. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал 23 марта в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

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По его словам, бессмысленные войны США обычно вели вдали от своей территории, без правил и без оглядки на мировое сообщество. При этом Вашингтон мог всё бросить и выйти из игры с приближением проигрыша, оставляя после себя «кровь, руины, политическую и экономическую разруху».

«Потом стало понятно, что именно в этом — суть американского взгляда на проблемы других. Им просто наплевать, что и с кем станется дальше. Они этого и не скрывают», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев также отметил, что на протяжении последних 30 лет США считали Россию врагом, которого нужно «унизить, ограничить, расшатать, разделить и разрушить».

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