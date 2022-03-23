Москва, 23 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Любые прогнозы о том, как упадет российский ВВП в 2022 году, выглядят достаточно условными, если принять во внимание беспрецедентность ситуации, в которой оказалась экономика РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев. Так он прокомментировал прогнозы международного рейтингового агентства Fitch Ratings, согласно которым ВВП РФ в 2022 году упадет на 8%.

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«Скорее да, чем нет. Но любые прогнозы возможного падения ВВП России в 2022 году следует расценивать как весьма приблизительные. Не исключение и оценки Fitch Ratings, — сказал Фиапшев. — Беспрецедентность ситуации, в которой оказалась российская экономика, придает прогнозным построениям весомую долю условности. Прежде всего из-за невозможности достоверно оценить масштабы разрывов технологических цепочек, сворачивания производств и продаж нерезидентами, снижения занятости, последующего падения доходов и совокупного спроса. Неясны в полной мере последствия сокращения активности в секторах малого предпринимательства и самозанятых».

Как полагает Фиапшев, этому снижению будут способствовать и решения по блокировке социальных сетей.

«А возможности российской экономики к адаптации (если учесть характер и масштабы скоординированных санкций) следует оценить как скромные», — подытожил Фиапшев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее падение российского ВВП на 8% в 2022 году назвали маловероятным.