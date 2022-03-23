Воронеж, 23 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Крупная международная компания-ретейлер Leroy Merlin, имеющая гипермаркет в Воронеже, готова заменить часть товаров на своих полках продукцией производителей из Воронежской области.

Светлана Шаповалова Строительные материалы

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу — трансляция»

В гипермаркетах компании, которая специализируется на товарах для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада, товарами воронежских производителей может быть заменено до 300 позиций, в том числе — строительные материалы, столярные изделия, электротовары, скобяные изделия, сухие смеси и даже мебельные фасады.

В настоящее время Leroy Merlin изучает возможности воронежских производителей, сообщил «Коммерсантъ — Черноземье» со ссылкой на источники в региональной власти. Как уточняется, власти региона по предложению компании обратились к профильным компаниям области с просьбой оценить свои возможности, объемы и сроки поставок по интересующей Leroy Merlin номенклатуре.

Замещение импортных товаров продукцией воронежских производителей, с одной стороны, позволит Leroy Merlin продолжить работу в России, обеспечить покупателей необходимой продукцией, для воронежских производителей — это перспектива для реализации товара.