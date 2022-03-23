Москва, 23 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Сообщение спикера штаба Одесской военной администрации Сергея Братчука о якобы «подбитом» киевскими боевиками около Одессы корабле ВМФ России опроверг 23 марта телеграм-канал «Война с фейками».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс. Дезинформация. Антироссийская пропаганда

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Как отмечается в сообщении, Братчук приводит в качестве доказательства видеозапись, на которой можно увидеть только прилеты снарядов по водной глади, которые были сняты в режиме приближенной съемки, а самого якобы «подбитого» российского корабля, который должен там находиться, нет.

Также добавляется, что затем в СМИ Украины появилась фотография с «доказательством» произошедшего, на которой запечатлено американское военное судно Bonhomme Richard (LHD 6), загоревшееся в июле 2020 года на военно-морской базе в Сан-Диего. При этом подчеркивается, что указанное фото используется украинскими СМИ в целях дезинформации уже не первый раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшую ночь артиллерийские обстрелы вооружённых формирований Украины обрушили 17 домостроений в Ясиноватой.