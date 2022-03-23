Екатеринбург, 23 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Врачи Верхнепышминской центральной горбольницы Свердловской области вылечили от ковида 102-летнюю пациентку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

В медучреждение женщина обратилась 5 марта. Она жаловалась на кашель, лихорадку и слабость. Тест на коронавирус оказался положительным. Несмотря на легкую форму течения заболевания свердловчанку госпитализировали в инфекционное отделение. Решение медиков было обусловлено значительным возрастом пациентки и наличием у нее хронических заболеваний. В частности, у женщины ранее диагностировали сердечно-сосудистые патологии.

Пациентка провела в стационаре 10 дней. После проведения компьютерной томографии стало ясно, что ветеран труда выздоровела и готова вернуться домой.

Отметим, в Свердловской области происходит снижения уровня заболеваемости COVID-19. В регионе отменены все коронавирусные ограничения кроме ношения масок. Масочный режим свердловские власти отменять пока не планируют.