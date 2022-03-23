Роли, США, 23 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

nhl.com Андрей Свечников

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Мартин Нечас и Себастьян Ахо и защитник Тони Деанджело. Российский форвард Андрей Свечников отдал одну результативную передачу.

В составе «Тампы» отличились нападающие Ник Пол и Алекс Киллорн. У российского форварда Никиты Кучерова один голевой пас.

На сегодняшний день «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 90 очков. «Тампа» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 84 очками.

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