Сент-Пол, США, , 09:18 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

«Миннесота Уайлд» Sarah Connors

В составе «Миннесоты» шайбы забросили нападающие Николя Делорье, Райан Хартман и защитник Мэтт Дамба.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 78 очков. «Вегас» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 72 очками.

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