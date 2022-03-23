Москва, 23 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит, насколько обосновано повышение цен на бумагу. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора.

Gtrk-kaluga.ru Производство бумажных изделий

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В ФАС отметили, что граждане массово жалуются на подорожание бумаги. В связи с этим служба «запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию».

Подчёркивается, что меры реагирования будут незамедлительно приняты в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и установления продавцами экономически необоснованных цен.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в России заметно подорожала офисная бумага. В Минпромторге заявили, что поставки бумаги должны стабилизироваться, а отечественные производители полностью закрывают потребности страны в такой продукции.

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