Тирасполь, 23 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В ходе 973 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 178 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 111 025 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 107 612 человек, в том числе за последние сутки — 275.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2157 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 168 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 71 случай заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 115 человек. За это время среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали один случай смерти.