Тбилиси, 23 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Грузии осталось 5 млн доз вакцин от COVID-19 и прививочная кампания в стране будет продолжена. Об этом сообщил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«До июля сложно привить 70% населения, но мы должны это сделать. Нужно убедить людей, что вакцинация — это главное для защиты человеческих жизней», — сказал Гамкрелидзе.

Он призвал сограждан идти в пункты вакцинации за третьей прививкой. Также врач, несмотря на отмену масочного режима на улицах, рекомендовал продолжать носить маску во время контактов с несколькими людьми.

Стоит отметить, ранее Гамкрелидзе сообщил об исследованиях, которые показали, что в Грузии уже 85% жителей получили иммунитет к коронавирусу. В стране курс вакцинации прошли 44% взрослого населения.