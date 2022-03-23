Канберра, 23 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Продолжающийся всплеск новых случаев заражения коронавирусом в Австралии может привести к тому, что десяткам тысяч людей придется голосовать по телефону на федеральных выборах в этом году. Об этом 23 марта сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Дата голосования пока еще не была названа, но в качестве возможного дня проведения выборов лидер оппозиции Энтони Альбаниз неоднократно называл 14 мая.

В середине февраля был принят закон, который расширит систему голосования по телефону в Австралии, включив в нее людей, вынужденных изолироваться дома. Услуга обычно открыта только для слабовидящих избирателей или австралийцев, находящихся на момент проведения выборов в Антарктиде.

Однако после изменения законодательства, австралийцы, сидящие на карантине, также могут проголосовать по телефону. Как пишут журналисты, если бы парламентские выборы в Австралии состоялись сегодня, то только в Новом Южном Уэльсе на телефонные линии звонили бы до 240 000 человек, а в Виктории — более 53 000 человек.