Канберра, 23 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В настоящее время во многих регионах Австралии ухудшается эпидемиологический фон из-за распространения «Стелс-Омикрона». В этой связи медицинские власти страны рассматривают возможность о рекомендации гражданам поставить четвертую прививку от COVID-19, чтобы обезопасить себя от вируса. Об этом 23 марта сообщил телеканал Nine News.

Вакцина

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«Австралийская техническая консультативная группа по иммунизации (ATAGI), как ожидается, готова в ближайшие дни дать зеленый свет на получение австралийцами четвертой дозы вакцины», — пишут журналисты.

Понятно, что те граждане, которые были первыми в очереди на ревакцинацию третьей дозой, также станут первыми, кто получит четвертую прививку.

23 марта Австралийская техническая консультативная группа по иммунизации будет обсуждать временной интервал между третьей и четвертой прививкой. Газета Sydney Morning Herald пишет, что, вероятно, он составил около четырех или пяти месяцев.