Вашингтон, 23 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Западные компании не хотят покидать российский рынок и расширяют список товаров первой необходимости. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Супермаркет

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Так, крупнейшие мировые производители товаров для дома обещали продавать в России, против которой введены санкции, только самое необходимое. Но теперь они борются за то, какие именно товары считать важными.

Например, PepsiCo, Procter & Gamble и Unilever продолжают продавать в России картофельные чипсы, бритвы, освежители воздуха, мороженое, детскую косметику и очищающие средства для лица.

Отмечается, что политики, инвесторы, активисты и потребители усиливают давление на компании и призывают их продолжить сокращать продажи и производство в России на фоне проведения российской спецоперации на Украине.

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