Москва, 23 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. На фоне проведения на Украине спецоперации по денацификации депутат Госдумы от СРЗП Олег Нилов предложил создать комиссию по расследованию фактор геноцида в Великую отечественную войну, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Duma.gov.ru Олег Нилов

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«И всем воздать по заслугам… Давайте разберемся, почему не получают эти деньги ленинградцы, хотя бы также, как получают их жертвы Холокоста, — отличия никакого. Почему не восстановлена инфраструктура, города, заводы, фабрики, никто не поучаствовал ни центом», — рассуждает Нилов.

«Такую комиссию нужно в обязательном порядке создавать в Госдуме, проводить расследование и выставить счета для оплаты полным евро или долларом», — считает парламентарий.