Донецк, 23 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки из Мариуполя в населенный пункт Безыменное в Донецкой Народной Республике эвакуировали 562 человека, включая 110 детей. Об этом 23 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За минувшие сутки, с 08:00 22 марта до 08:00 23 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 562 человека, включая 110 детей», — говорится в телеграм-канале штаба.

Всего за период с 5 марта по 08:00 23 марта в Безыменное эвакуировали 4 621 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.