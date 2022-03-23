Москва, 23 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников EUMETSAT перестала делиться метеоданными с Россией. Об этом сообщает Reuters.

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Специальный совет государств-членов EUMETSAT принял решение приостановить действие двустороннего соглашения с Россией. Под ограничения подпадает обмен данными и обучение сотрудников.

В организации отметили, что на территории России пользовались её данными 21 компания.