Париж, 23 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Согласно опросу YouGov, 53% опрошенных жителей Франции согласны с отменой обязательного ношения масок, вступившей в силу 14 марта, передает BFM TV.

ИА REGNUM Маски

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Отмена ношения масок одобрена большинством французов, но многие из них продолжают носить защитные маски на работе (68%) и в магазинах (75%).

Опрос проводился онлайн среди более тысячи человек, представляющих население Франции в возрасте от 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед французскими депутатами и сенаторами.

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