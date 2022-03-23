Магас, 23 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Ингушетии в настоящее время проходят лечение в ковидных госпиталях 132 пациента с COVID-19. За прошедшую неделю в регионе число госпитализированных снизилось на 6%. В республике сохраняется тенденция улучшения ситуации по распространению коронавируса, сообщил и. о. министра здравоохранения Магомед-Башир Балаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, из 175 созданных ковидных коек остаются свободными около 25%. В реанимациях в тяжелом состоянии находятся 16 жителей Ингушетии. Общее число лиц, находящихся на лечении в регионе, составляет 1438 человек, большинство их лечится на дому.

За последние сутки в регионе выявлено 27 заразившихся коронавирусом. Всего за прошлую неделю тесты на COVID-19 подтвердились у 217 жителей Ингушетии. Темпы снижения заболеваемости составили 8%, отметили в минздраве.