Тбилиси, 23 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Срок годности 400 тыс. доз вакцины Pfizer, находящихся в Грузии, в марте подходит к концу, и их придётся списывать. Об этом сообщил журналистам директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

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Он отметил, что был период, когда многие жители страны требовали именно Pfizer, отказываясь от других препаратов. Правительство закупило большое количество этой вакцины, но она оказалась невостребованной.

«Сейчас у нас больше всего вакцины Pfizer, и она портится — истекает срок годности. Что вы делаете, люди?» — сказал Церцвадзе.

Его особенно возмутило, что придётся выкинуть именно препарат от этой компании.

Стоит отметить, что в Грузии, согласно официальным данным, прошли полный курс вакцинации 1,36 млн человек или около 44% от взрослого населения. Если летом 2021 года в сутки прививались около 30 тыс. жителей, то в марте — около 1,5 тыс. При этом в минздраве сообщили, что пандемия в стране подходит к концу.