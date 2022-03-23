Москва, 23 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Netflix (США) удалил своё мобильное приложение из App Store и Google Play в России.

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Пользователи выяснили, что приложение нельзя найти при вводе названия сервиса в поисковой строке обеих платформ. Американская компания объявила об уходе с российского рынка 6 марта на фоне событий на Украине. В том числе была приостановлена работа над российскими оригинальными проектами.

Как сообщало ИА REGNUM, сервис YouTube является одним из самых злостных нарушителей законодательства РФ, и он продолжает создавать среду для распространения фейковой информации о России, заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.