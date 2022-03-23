Москва, 23 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Целая серия остаточных волн распространения коронавирусной инфекции последует за текущим спадом заболеваемости, считает молекулярный биолог Пётр Чумаков. Об этом он рассказал 23 марта в интервью радио Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

По его словам, сейчас можно говорить о завершении волны заболеваемости, вызванной штаммом «Омикрон». Если не появятся новые опасные варианты вируса, но следующие волны будут уже «остаточными».

Заболеваемость спадает, так как многие люди защищены либо собственным иммунитетом, приобретённым после болезни, либо прививкой. Такой спад будет продолжаться несколько месяцев, пока будет держаться коллективный иммунитет.

«Сейчас будет целая серия остаточных волн. С каждой новой волной амплитуда будет все меньше и меньше. Такие волны будут возникать с интервалом три-четыре месяца. Потом и эти волны сойдут на нет», — сказал Чумаков.

Затем, полагает специалист, коронавирус SARS-CoV-2 станет обычным сезонным вирусом и не будет представлять опасности.

Читайте также: Врач рассказала о сложностях при выявлении штамма коронавируса «Омикрон»