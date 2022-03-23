Москва, 23 марта, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Бреттон-Вудская система теряет свою актуальность, поскольку валютные резервы уже не могут строиться на доверии. Об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

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По его словам, во времена золотого стандарта расчёты были единообразны, а валюты равны, но в 70-х доллар оторвался от этого мерила стоимости и стал валютой для расчётов за нефть.

«Сами средства находятся не в виде банкнот, а размещены на счетах в иностранных центральных банках, или в виде государственных обязательств в иностранных депозитариях, — приводит слова аналитика агентство «Прайм». — Соответственно, любые попытки заморозить эти средства, или вовсе использовать их без согласия владельца являются актом нарушения доверия в рамках сложившейся глобальной финансовой системы».

Как сообщало ИА REGNUM, санкции, введенные против РФ, могут стать толчком к диверсификации мировых валютных резервов, заявила финансовый эксперт Investing.com (Россия) Яна Шебалина.