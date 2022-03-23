Париж, 23 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что более 26 тысяч украинских беженцев прибыли на территорию страны, передает BFM TV.

Florian DAVID Жан Кастекс

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По словам премьер-министра, некоторые беженцы продолжили свой путь в Испанию и Португалию. Кроме того, 10 500 граждан Украины получили временный вид на жительство.

Глава правительства также сообщил, что на сегодняшний день во французские школы принято около 2400 украинских детей.

Жан-Кастекс пообещал предоставить беженцам не менее 100 тысяч мест для размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос российско-украинских переговоров обсудили 22 марта по телефону президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон.