Вашингтон, 23 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Законопроект, согласно которому появляется возможность введения вторичных санкций против принимающих участие в операциях с золотом из запасов Центробанка РФ на сумму $132 млрд, обсудит группа из четырех сенаторов США с главой минфина этой страны Джанет Йеллен. Об этом 22 марта сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Золото

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу — трансляция»

Уточняется, что, по информации последних, помощники американских сенаторов работали во время прошедших выходных с казначейством страны для внесения в указанный законопроект технических изменений.

При этом указывается, что один из сенаторов рассказал изданию, что названный законопроект может быть принят уже на текущей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, заведующий кафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков заявил, что в случае выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО) это перечеркнет ее правила торговли со странами, не вводившими антироссийские санкции.