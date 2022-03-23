Луганск, 23 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Из-за обстрела украинских военных разрушился жилой дом в посёлке Донецкий Луганской Народной Республики. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

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По информации представительства, в посёлке Донецкий разрушен жилой дом, четыре домостроения пострадали.

Ранее в СЦКК рассказали об обстреле Донецкого со стороны украинских вооружённых формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке под обстрел националистов попал стадион «Донбасс Арена» и другие объекты гражданской инфраструктуры.