Берлин, 23 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Жителям Германии советуют пить воду из-под крана, чтобы пережить рост цен. Об этом пишет журнал Focus.

Гиперинфляция в Германии

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СМИ советует в качестве антикризисных мер пить воду из-под крана, покупать товары местного производства и следить за скидками. При этом авторы материала обратили внимание на то, что крупные торговые сети страны повышают цен на продовольствие.

Так, макароны подорожали на 40%, бумажные салфетки и полотенца на 15−20%, а подсолнечное масло — до 100%. Также выросла в цене туалетная бумага, кофе, молочные продукты и минеральная вода.