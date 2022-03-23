Москва, 23 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Цена нефти сорта Brent на Московской бирже 22 марта продолжила повышаться, а к концу дня взлетела на 5,42% до $113,88 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Dave Bezaire & Susi Havens-Bezaire Нефтепровод

Рынок по-прежнему обеспокоен возможным эмбарго стран коллективного Запада на поставки российской нефти.

Некоторые глобальные инвестиционные банки уже спешат повысить долгосрочные целевые цены нефти Brent уже до $200 за баррель.

Произошедшая 21 марта авария под Новороссийском, где вышли из строя выносные причальные устройства, может надолго изменить нефтяной рынок.

Также может привести рынок к тому, что цена Brent может вырасти до $120−130 за баррель уже в достаточно обозримом будущем.

Тем временем у цены Brent, появляется хороший потенциал роста до $115 за баррель.

Сегодня, 23 марта, ожидаемый коридор цены Brent включает значения $112—114 за баррель.

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