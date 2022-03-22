Москва, , 13:22 — REGNUM Новая неделя началась удачно для рынка нефти, где нефть марки Brent за день 21 марта подорожала почти на 7%, вернувшись за пределы уровня $116 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефть Vneconomy.vn

«Сегодня, 22 марта, котировки передвинули максимумы почти двухнедельной давности до $119,50 и отступили — покупатели спасовали вблизи уровня $120, который может быть пройден на новом рывке вверх.

Отсутствие признаков деэскалации российско-украинского конфликта на минувших выходных усилило беспокойство по поводу перебоев в поставках энергоносителей, а сообщения о новых атаках хуситов на отраслевые объекты Саудовской Аравии только подлило масла в огонь.

Также немалую лепту в ралли Brent внесли разговоры о планах ЕС ввести эмбарго на импорт российской нефти, хотя внутри региона мнения на этот счет расходятся.

Благодаря геополитическим страхам, которые подпитали покупки фьючерсов, игроки позволили себе проигнорировать рост доллара и падение акций в ответ на откровенно ястребиную риторику главы ФРС CIF.

В очередной раз посетовав на вышедшую из-под контроля инфляцию, Джером Пауэлл четко дал понять, что на ближайших заседаниях Центробанк готов перейти к более агрессивному ужесточению политики и повышать ставки сразу на 0,5%.

Основное внимание трейдеров по-прежнему направлено ситуацию вокруг Украины и сопряженные с ней события, прежде всего отраслевые.

Соответственно, ввиду отсутствия каких-либо улучшений на этом фронте стратегия покупок на спадах остается актуальной, так же как и верхняя граница диапазона по Brent, выходящая за пределы $130», — считает эксперт.

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