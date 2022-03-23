Луганск, 23 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Населённый пункт Первомайск в Луганской Народной Республике подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых сил Украины. Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) 23 марта, повреждения получили несколько зданий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

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«В населённом пункте Первомайск получили повреждения образовательное учреждение среднего профессионального образования «Первомайский колледж» и отделение по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР», — уточняется в сообщении представительства в телеграм-канале.

Здание учебного корпуса колледжа частично выгорело, также в мастерских и других частях образовательного учреждения выбиты стекла.

Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

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Всего за сутки со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по четырём населённым пунктам республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские военные обстреляли посёлок Донецкий Луганской Народной Республики с применением тяжёлого вооружения. По населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.