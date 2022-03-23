Тбилиси, 23 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Исследование Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Грузии показало, что подавляющее большинство жителей страны получили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил журналистам глава NCDC Амиран Гамкрелидзе.

Perepis2020.ru Коллективный иммунитет

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«По предварительным оценкам, среди населения у 85% уже есть иммунитет. Из тех, кто был вакцинирован, и тех, кто заразился», — сказал Гамкрелидзе.

Он сообщил, что в исследовании участвуют 20 тыс. человек. Через две недели врач пообещал предоставить обновленные данные.

Стоит отметить, что, согласно официальным данным, в Грузии хотя бы одну прививку поставили около 1,36 млн человек или 47% взрослого населения. Переболели COVID-19 и выздоровели — 1,6 млн.