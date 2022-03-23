Вашингтон, 23 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намерены обсудить с другими странами возможность исключения России из G20. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан

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Он прокомментировал возможность исключения России из G20, заявив, что «Россия больше не может вести как обычно бизнес в международных институтах и в международном сообществе».

«Но что касается конкретных институтов и конкретных решений, мы хотели бы проконсультироваться с нашими союзниками, проконсультироваться с нашими партнерами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления», — сказал Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, очередные санкции готовятся ввести США в отношении России. Новый пакет санкций американские власти огласят 24 марта, рассказал советник американского президента Джейк Салливан.