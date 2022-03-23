Новосибирск, 23 марта, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области отменили обязательную вакцинацию сотрудников сферы услуг, торговли, общественного питания, транспорта, а также пожилых граждан. План по этим категориям граждан перевыполнен, заявили в региональном правительстве.

75.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

«Именно достижение необходимых показателей позволило принять решение об отмене обязательной вакцинации. При этом все рекомендации ВОЗ, Министерства здравоохранения России однозначно говорят, что для поддержания высокого уровня защитных антител вакцинироваться повторно необходимо через шесть месяцев, по крайней мере, до тех пор, пока ситуация окончательно не стабилизируется и прививка против коронавируса не перейдёт в разряд профилактических с периодичностью вакцинации — раз в год», — прокомментировала заместитель министра здравоохранения области Лада Шалыгина.

На сегодняшний день одним компонентом вакцины всего привито 138,5% от плана подлежащих обязательной вакцинации, завершили вакцинацию — 119,6% от плана. Среди пожилых граждан полный курс вакцинации прошли 168,5% от плана.