Куала-Лумпур, 23 марта, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, на малайзийской территории жертвами осложнений COVID-19 стали 34 535 человек. Также за прошедшие сутки в стране выявили 21 483 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии выявили 4 032 435 зараженных коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 252 671 активный случай заболевания COVID-19. При этом 339 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 209 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 23 марта в Малайзии прошли ревакцинацию уже 47,6% жителей королевства.