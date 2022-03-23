Луганск, 23 марта, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Украинские формирования совершили обстрел посёлка Донецкий Луганской Народной Республики. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В представительстве заявили, что вооружённые формирования Украины продолжают обстрел ЛНР с применением тяжёлого вооружения. В 6:45 с территории населённого пункта Орехово, занятого украинскими военными, в сторону посёлка Донецкий было выпущено четыре снаряда калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод и здание школы пострадали в городе Брянка в Луганской Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских боевиков.