Веллингтон, 23 марта, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Новой Зеландии с 4 апреля ослабляют санитарные ограничения и отменяют обязательную вакцинацию от COVID-19 для большинства профессий. Об этом говорится в опубликованном 23 марта заявлении премьер-министра страны Джасинды Ардерн.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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По её словам, пойти на это позволил контроль за вспышкой коронавируса, пик которой уже пройден, и высокий уровень вакцинации жителей Новой Зеландии. Поскольку наблюдается ежедневное снижение прироста числа заражённых, для посещения любых общественных и государственных учреждений с 4 апреля не будет требоваться документ о вакцинации.

Джасинда Ардерн «Также будет отменено требование об обязательной вакцинации для всех категорий граждан, кроме занятых в сфере здравоохранения, ухода за инвалидами и престарелыми, а также сотрудников пенитенциарной системы».

Прививка останется обязательной и для сотрудников пограничной и таможенной служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 20 907 заражённых коронавирусом SARS-CoV-2.