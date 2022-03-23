Тбилиси, 23 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 22 марта на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал украинскую строну не доверять России во время проведения с ней переговоров о заключении гуманитарного перемирия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

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Саакашвили пишет о «лжи», которая исходила от России во время августовской войны 2008 года. Речь тогда шла о том, чтобы предложить диалог и достигнуть гуманитарной паузы, которые «российский агрессор» использовал для мобилизации своих сил. Саакашвили утверждает, что Владимир Путин теперь попытается сделать то же самое с Зеленским.

«В 2008 году, 9 августа, на третий день после начала войны посол России Виталий Чуркин пришел к нашему послу в ООН Ираклию Аласании и сказал, что Путин готов поговорить, и предложил мне позвонить ему. Ираклий сообщил мне об этом. Я приказал по нашему коммуникатору позвонить в Кремль. Нам там сказали, что Владимир Владимирович сейчас занят и перезвонит через 1−2 часа. Я всё ждал его звонка. Был второй эпизод — мы получили предложение от русских о гуманитарной паузе, чтобы собрать погибших и раненых. И они использовали эту паузу, чтобы перегруппироваться. Я говорю это, потому что теперь они будут постоянно пытаться проделывать подобные трюки с Владимиром Зеленским», — написал Саакашвили.