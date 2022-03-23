Москва, 23 марта, 2022, 07:13 — ИА Регнум. О необходимости модернизации законодательства об иностранных агентах заявил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ldpr61.ru Андрей Луговой

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«Нужен отдельный, самостоятельный закон об иностранных агентах. Мы должны ввести новые санкции в сторону ужесточения для иностранных агентов. Им должно быть страшно», — заявил Луговой.

По его мнению, следует запретить иностранным агентам работать в любых компаниях с государственным участием, юридические лица, где работают иноагенты, должны быть отстранены от любого участия в госзаказах.

«Иноагенты как юридические, так и физические лица должны представлять в уполномоченный орган все свои банковские счета, кошельки, криптокошельки, и отдельные физические лица должны предоставлять ежегодно, если они иностранные агенты, декларацию о доходах и расходах для того, чтобы мы понимали, откуда у них деньги, и что, и где и на что они финансируются», — рассуждает парламентарий.

Этим Луговой намерен заняться в качестве члена комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне.