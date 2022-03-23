Токио, 23 марта, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Японская компания Sharp решила приостановить отправку своей техники в Россию из-за проведения российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщила пресс-служба японской корпорации.

U.S. Air Force В Японии

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В пресс-службе уточнили, что приостановка поставок якобы является временной. Пока в компании намерены «наблюдать за нынешней ситуацией и на основании этого принимать разумные меры». Сроки, на которые деятельность Sharp приостанавливается, не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский производитель шин Bridgestone решил приостановить производство продукции в Ульяновске. Отмечалось, что работа предприятий прекращается с 18 марта 2022 года. При этом в компании пообещали сохранить рабочие места и продолжать выплачивать зарплату российским сотрудникам.