Москва, 23 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Турция не намерена из-за возможных поставок оружия Украине осложнять отношения с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта хаявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган достаточно умный и прагматичный политик, который подпитывает киевский режим «Байрактарами» и делает это с большой собственной пользой и с пользой для турецкого военно-промышленного комплекса». Андрей Арешев «На неофициальном уровне реакция Турции — отрицательная. В Анкаре прекрасно понимают подлинную суть этой авантюры и её крайне негативный характер для российско-турецких отношений, и поэтому едва ли на неё пойдут. Даже если бы чисто гипотетически турецкая сторона согласилась на эту авантюру, то российские МИД b минобороны чётко заявили о том, что любые иностранные военные поставки на Украину, могущие усилить боеспособность украинской армии, будь то наземные, морские или воздушные, будут рассматриваться Россией как законные цели для ударов и как объекты, предназначенные для уничтожения. Поэтому такая позиция российской стороны способна остудить любые, самые горячие турецкие головы. Идостаточно умный и прагматичный политик, который подпитывает киевский режим «Байрактарами» и делает это с большой собственной пользой и с пользой для турецкого военно-промышленного комплекса».

Политолог подчеркнул, что Турция не будет поставлять современное оружие Украине, чтобы кардинально не испортить отношения с Россией.

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Напомним, что США настаивает на передаче Турцией Украине значительных партий летальных видов оружия.